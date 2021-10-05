В Новосибирске объемы строительного жилья увеличились на 11%

Всего за 9 месяцев сдано 14 093 жилья Фото: Алексей БУЛАТОВ

За девять месяцев 2021 года в Новосибирске объем строительного жилья вырос на 11% по сравнению с прошлым годом. Так, в эксплуатацию ввели 882 тысячи квадратов жилья. Об этом сообщает сайт мэрии города.

— Под ключ за девять месяцев выполнено и сдано 2 371 квартир, что составляет 17 % от общего количества введенных квартир (14 093). 80 объектов — доля многоквартирных жилых домов. Семь жилых зданий относятся к категории малоэтажного строительства, — говорится в сообщении.

Первое место по числу новых домов занял Калининский район. Там построили 18 домов. Далее по списку идет Ленинский район, где сдано 14 квартир. Большинство домов строятся по каркасной технологии — 59%, панельных — 24%, кирпичных — 17%.

Также в мэрии отметили, за текущий год в эксплуатацию ввели 189 объектов общественного и производственного назначения.

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