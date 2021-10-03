В Новосибирске женщина с пятилетним ребенком пострадали в ДТП на ОбьГЭСе

В столкновении пострадал пятилетний ребенок. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске женщина с ребенком попали в больницу после ДТП на ОбьГЭСе: авария произошла 3 октября на улице Молодости, 10.

— 40-летний водитель на автомобиле «Тойота Марк II» столкнулся с автомобилем «Ниссан», за рулем которого был 36-летний водитель. В результате пострадали пассажиры автомобиля «Ниссан»: 43-летняя женщина и пятилетний ребенок, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Врачи «Скорой помощи» увезли женщину с мальчиком в больницу: насколько серьезные они получили травмы, пока неясно. На месте работает экипаж ГИБДД.

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