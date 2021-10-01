Анатолий Локоть передал мандат депутату Госдумы Ренату Сулейманову

Ренат Сулейманов займет место в Госдуме от области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отказался от своего депутатского мандата и передал его своему однопартийцу Ренату Сулейманову. Об этом говорится в постановлении опубликованном на сайте ЦИК РФ.

— Передать вакантные депутатские мандаты зарегистрированным кандидатам в депутаты Госдумы Федерального Собрания РФ восьмого созыва из федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией «Политическая партия «Коммунистическая партия РФ», — говорится в документе.

Таким образом, мандат мэра Новосибирска (№ 1, региональная группа № 24 (Кемеровская область — Кузбасс, Новосибирская область) передался Сулейманову Ренату Исмаиловичу (№ 2, региональная группа № 24 (Кемеровская область — Кузбасс, Новосибирская область).

Ранее Анатолий Локоть заявил о том, что отказался от депутатского мандата, который он получил в результате прошедших трехдневных выборов.

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