Анатолий Локоть передал мандат депутату Госдумы Ренату Сулейманову

Ренат Сулейманов займет место в Госдуме от области
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отказался от своего депутатского мандата и передал его своему однопартийцу Ренату Сулейманову. Об этом говорится в постановлении опубликованном на сайте ЦИК РФ.
— Передать вакантные депутатские мандаты зарегистрированным кандидатам в депутаты Госдумы Федерального Собрания РФ восьмого созыва из федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией «Политическая партия «Коммунистическая партия РФ», — говорится в документе.
Таким образом, мандат мэра Новосибирска (№ 1, региональная группа № 24 (Кемеровская область — Кузбасс, Новосибирская область) передался Сулейманову Ренату Исмаиловичу (№ 2, региональная группа № 24 (Кемеровская область — Кузбасс, Новосибирская область).
Ранее Анатолий Локоть заявил о том, что отказался от депутатского мандата, который он получил в результате прошедших трехдневных выборов.
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