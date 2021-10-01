Погода в Новосибирске на 1 октября 2021 года: похолодает еще сильнее и пойдет снег

Ночью синоптики обещают мокрый снег.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Погода в Новосибирске на 26 сентября 2021 года: в городе может пойти дождь и мокрый снег.
— Ожидается небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер северо-западный 3-8 метра в секунду. Температура воздуха +4...+6 градусов, ночью +1...+3, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.
По Новосибирской области погода будет такой же, но днем будет около 0.
С прогнозом об осадках согласна и «Яндекс Погода», однако по сведениям сервиса снега не будет. 1 октября весь будет идти небольшой небольшой. Температура невысокая - всего +5...+6 градусов.
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