В Новосибирске до конца года откроют два новых сосудистых центра

В Новосибирске до конца текущего года откроют два новых сосудистых центра. Фото: Александр ГЛУЗ

В Новосибирске до конца текущего года откроют два новых сосудистых центра. Это позволит более эффективно помогать пациентам с болезнями сердца, ведь, по словам главного кардиолога областного минздрава Сергея Зенина, в последние два года смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в регионе растет.

— У нас сегодняшний день работают четыре региональных сосудистых центра, открывается еще два. Вскоре откроется еще один на базе Центральной клинической больницы СО РАН и до конца года, мы очень надеемся, что шестой региональный сосудистый центр на базе областного кардиодиспансера будет введен в строй, — пояснил Сергей Зенин на пресс-конференции 29 сентября.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирской области появится новая инфекционная больница на 504 койко-места. Располагаться она будет в поселке Садовый. Там планируется открыть 6 лечебных отделений, 4 лаборатории, операционный блок с родовым отделением. Там будет также располагаться вертолетная площадка для санавиации, чтобы принимать пациентов из отдаленных районов. Работать больница должна будет начать в конце 2022 года.

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