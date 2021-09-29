Новосибирцам, прилетевшим из Египта, пришлось четыре часа ждать свои чемоданы

Сибиряки ждали свои чемоданы несколько часов. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Новосибирцы, прилетевшие рейсом из Египта вечером, 29 сентября, несколько часов не могли дождаться свои чемоданы в аэропорту «Толмачево». Сначала пассажирам сообщили, что их вещи, скорее всего, остались в стране вылета, однако в итоге история разрешилась более банальным образом.

— Нас летело около 500-600 человек, приземлились в «Толмачево», большинство пассажиров свои чемоданы забрали. Но около 100 человек багажа так и не дождались. Пока мы ждали свои сумки, на нашу линию уже подошли пассажиры, прилетевшие позже из Турции. И они свои чемоданы забрали, — рассказали КП-Новосибирск читатели. — Люди начали волноваться, обратились к сотрудникам аэропорта и нам сказали, что тот самолет, на котором мы прилетели, уже снова готовится улетать. А наши сумки, скорее всего, остались в Египте!

Пытаясь решить вопрос со своими сумками, в аэропорту сибиряки провели почти четыре часа. В итоге оказалось, что багаж все же прилетел в Новосибирск.

— Позже нам все-таки сказали, что сумки наши нашлись, они были в багажном отделении нашего самолета. Сотрудники аэропорта объяснили, что грузчики не заметили контейнер с нашими чемоданами, — пояснили сибиряки. — В итоге, вещи нам все же вернули, но времени и нервов мы здесь потратили ого-го!

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