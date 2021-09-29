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Общество29 сентября 2021 15:46

В центре «Обские зори» прошли реабилитацию больше тысячи новосибирцев, переболевших коронавирусом

Программа включает физиотерапию, массаж, лечебную физкультуру
Татьяна СОЛОВОВАТатьяна СОЛОВОВА
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За весь период пандемии на базе учреждения «Обские зори» реабилитацию прошли 1049 человек. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

За весь период пандемии на базе учреждения «Обские зори» реабилитацию прошли 1049 человек. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

Социально-оздоровительный центр «Обские зори» сейчас не только работает по своему основному профилю – лечение инвалидов и пожилых людей, - но и принимает на реабилитацию пациентов, перенёсших коронавирус. Мэр Анатолий Локоть оценил работу центра.

- Первого октября в Новосибирске начинается Декада пожилого человека. Я приехал проверить, всё ли готово в учреждении для обеспечения отдыха ветеранов. Уже больше года муниципальные социальные учреждения работают в несвойственном им качестве. С апреля прошлого года в течение семи месяцев – как обсерватор. Для этого нужно было перестроить всю систему, которая была направлена на отдых людей, обеспечить карантинные меры. После учреждение несколько месяцев работало в режиме ковидного госпиталя, когда в городе не хватало мест в больницах для размещения заболевших. С ноября 2020 года здесь начали принимать людей на постковидную реабилитацию. И сейчас центр постепенно возвращается в обычный режим, принимает ветеранов, пожилых людей, – отметил мэр Анатолий Локоть. – В период пандемии наша социальная система приняла на себя дополнительную нагрузку, помогая городу справиться с COVID-19. Мы будем продолжать эту работу.

Начальник департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольга Незамаева подчеркнуло, что учреждение возобновило по основному профилю с июля.

- В этом заезде – 122 человека: из них 98 пожилых людей проходят курс оздоровления, 24 новосибирца, перенёсшие ковид, в том числе и пожилые люди, – реабилитацию, – отметила Ольга Незамаева. – Необходимость проведения постковидной реабилитации дало нам некоторые плюсы: мы обновили материально-техническую базу учреждения, освоили новые реабилитационные методики, поэтому качество оздоровительных услуг стало выше.

Курс длится 14 дней, с пациентами работают врач-физиотерапевт, невролог, психолог, социальный работник. Программа включает физиотерапию, массаж, лечебную физкультуру, лечебные ванны, фитотерапию, скандинавскую ходьбу, а также другие оздоровительные мероприятия.

За весь период пандемии на базе учреждения «Обские зори» реабилитацию прошли 1049 человек, из них в 2021 году – 898 человек.