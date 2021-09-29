Новосибирцы пожаловались на запах гари в городе после похолодания

Новосибирцы пожаловались на запах гари, который ощущается в городе последние пару дней. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Новосибирцы пожаловались на запах гари, который ощущается в городе последние пару дней. Некоторые горожане связывают такое явление с началом отопительного сезона, считая, что неприятный запах возник из-за сжигания угля. Однако в СГК отметили, что к ним подобных жалоб пока не поступало ни со стороны жителей города, ни со стороны контролирующих органов.

— Претензий со стороны контролирующих органов к СГК за последнее время не поступало. В любом случае, не только контролирующие ведомства, но и сама компания внимательно следит за соблюдением экологических норм на каждой станции. Руководство любой станции в режиме онлайн получает параметры работы оборудования и принимает своевременные меры, если есть риск отклонений. Все ТЭЦ города оснащены современными системами очистки, которые обеспечивают очистку дымовых газов на уровне 97-99% при любом режиме работы, — пояснили КП-Новосибирск в СГК.

Согласно данным портала City Air, уровень загрязнения воздуха в Новосибирске сейчас оценивается в пять баллов. Сильнее всего воздух загрязнен в районе улиц Первомайская и Сибирская.

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