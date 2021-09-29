Сибирячка на иномарке сбила мужчину: он попал в реанимацию

В Новосибирске в районе площади Труда женщина на иномарке сбила мужчину, ходившего по проезжей части. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске в районе площади Труда женщина на иномарке сбила мужчину, ходившего по проезжей части. ДТП случилось вечером, 29 сентября.

— Сегодня, около восьми часов вечера женщина за рулем «Мазды» ехала по улице Ватутина со стороны улицы Планировочная, в сторону площади Труда и в пути следования мужчину, который находился на проезжей части, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

В паблкие Вконтакте «АСТ-54» очевидцы рассказали, что мужчину, попавшего под колеса иномарки, уже не раз видели занимающегося попрошайничеством на этом участке дороги. Сейчас пострадавшего сибиряка в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. На месте работает экипаж ГИБДД, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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