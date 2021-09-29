Штаб при новосибирском минобре заступился за школу, на которую пожаловался Слава Марлоу

В недавнем интервью Юрию Дудю битмейкер пожаловался на насилие и поборы в своей школе. Фото: Кадр из видео

Руководитель штаба при министерстве образования Новосибирской области Оксана Василенко прокомментировала жалобы рэпера Славы Марлоу (Артем Готлиб) на школу №99, в которой он учился. Напомним, в недавнем интервью Юрию Дудю битмейкер рассказал о том, как его якобы хотели выгнать из школы за цветные волосы и о том, что пропустил выпускной из-за больших сумм, которые планировалось потратить якобы на подарки учителям.

— Когда я узнала о том, что Артем Готлиб рассказал о своей школе, мне сразу же захотелось разобраться в ситуации. Хотелось понять, почему он вообще так сказал и понимал ли, что за этим может последовать. Здесь речь идет о двух инцидентах: когда его якобы учитель схватил за волосы на линейке из-за того, что они были покрашены и ситуация якобы со школьными поборами во время выпускного, — пояснила КП-Новосибирск Оксана Василенко.

Руководитель штаба при минобре связалась со школой №99. Там педагоги уже были в курсе того, как о них отозвался бывший ученик, и были крайне удивлены подобной позицией Артема:

— Я, конечно же, сразу связалась со школой. Там учителя вообще не понимают, почему он так сказал. Его все вспоминают как хорошего мальчика, никто о нем и плохого слова не сказал. Ту ситуацию с прической, педагоги, конечно же, отрицают: говорят, что ему и правда сделали замечание на линейке, но никакого насилия не было. И мне тоже с трудом верится, что учитель вообще может быть на такое способен. Но тут мы это уже никак не проверим, ведь все основано на словах. А что касается второй ситуации, то здесь я точно могу сказать, что это не правда. Потому что деньги на выпускной собирал родительский комитет, и все траты были обоснованы выбором самих родителей. То есть, и дорогой ресторан, и меню, и концертная программа. Никаких 50% суммы там не пошло на подарки педагогам. Видимо, Артем тогда еще сам не до конца понимал, как формируются все эти траты, и выразился, не подумав, — отметила Оксана Василенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Слава Марлоу рассказал о поборах в новосибирской школе, где он учился

Музыкант не пошел на выпускной из-за того, что на него требовалось сдавать большую сумму (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.