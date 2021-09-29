Жители Новосибирска жалуются на отсутствие отопление в квартирах

Отопления нет в одной из многоэтажек. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Жители одного из районов Новосибирска пожаловались на отсутствие отопление в квартирах. Тепло до сих пор не дали в доме по улице Зорге, 107. Об этом КП-Новосибирск рассказала одна из жительниц многоэтажки.

— Обещали еще 27 числа дать, а в итоге ничего. Батареи еле теплые, а изо рта пар идет в квартире, — возмущается Валентина Павловна, жительница дома.

По словам женщины, председатель их ТСЖ ничего выяснять не хочет, а сама она никуда не может дозвониться.

Напомним, что прокуратура Новосибирской области обещала проверить управляющие компании из-за отсутствия отопления в домах. Из Кировского района поступило много жалоб на холодные батареи.

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