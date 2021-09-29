Новосибирцы ради «Tik-Tok» скупают «улыбающихся» ящериц

Ну не милашка ли? Фото: "Авито"
Среди новосибирцев вырос спрос на «улыбающихся» ящериц или же эублефаров. Объявлениями об их продаже пестрят многие сайты.
— Я развожу ящерок уже 5 лет. Спрос на них вырос после того, как они набрали популярность в социальных сетях. Только я не всем их продаю, — рассказала КП-Новосибирск Юлия, продавщица ящерок.
Сибирячка сразу по первым вопросам понимает насколько человек готов держать у себя дома эублефара.
— Многие не знают, что они питаются насекомыми, что им в аквариум нужна специальная влажная камера, помогающая им линять, — говорит женщина.
Цена ящериц зависит от окраса. Фото: "Авито"
Цена ящерки зависит от ее окраса. Она варьируется от 3500 до 7500 тысяч рублей.
Уважаемые читатели, а вы бы купили такую ящерицу?
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