В Новосибирске на улице Сержанта Коротаева появился тротуар

Вдоль улицы Сержанта Коротаева в Кировском районе по муниципальной программе обустроили тротуар. Фото: Мэрия Новосибирска

Вдоль улицы Сержанта Коротаева в Кировском районе по муниципальной программе обустроили тротуар. Сейчас на улице продолжается ремонт проезжей части — уже на областные средства. Мэр Анатолий Локоть проконтролировал ход работ.

— Улица Сержанта Коротаева очень важна для обеспечения транспортной доступности Северо-Чемского жилмассива. Здесь большой поток автомобилей и общественного транспорта. Дорога была в очень плохом состоянии, мы приступили к ее ремонту, как только у нас появилась возможность, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть. — Нам удалось сэкономить в процессе проведения конкурсных процедур. Таким образом, к списку из 85 объектов, на которые деньги были выделены решением Законодательного собрания Новосибирской области, добавилось еще 11 участков. Один из них — улица Сержанта Коротаева.

Участок протяженностью 670 метров от улицы Комсомольской до улицы Оловозаводской начали ремонтировать несколько дней назад. Сейчас здесь уже выполнено фрезерование проезжей части, началась укладка нового асфальта. Обойдется этот объект в 5,1 миллионов рублей. Закончить все работы подрядчик планирует к концу текущей недели, ремонт ведется круглосуточно. Обустройство конкретно тротуара обошлись в 700 тысяч рублей.

Всего в Новосибирске из 35 дорожных объектов, на которых идет ремонт, работы уже завершены на 17.

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