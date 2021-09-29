В Новосибирске во дворе высотки загорелся микроавтобус

В Новосибирске, днем 29 сентября, в Ленинском районе загорелся микроавтобус. Фото: "АСТ-54"
В Новосибирске, днем 29 сентября, в Ленинском районе загорелся микроавтобус. Произошедшее засняли на видео очевидцы, позже ролик попал в сеть.
— Около 15:50 огонь охватил автомобиль, припаркованный между домами №18 и 18/1 на улице Немировича-Данченко, — сообщает паблик Вонтакте «АСТ-54», где было выложено видео.
На кадрах ролика видно, что к прибытию пожарных сильное пламя практически полностью уничтожил машину. Однако, по словам очевидцев, в результате ЧП никто не пострадал.
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