Появилось видео, как грузовик сбил женщину на пешеходном переходе в Новосибирске

Появилось видео ДТП в Новосибирске, где грузовик сбил женщину на перекрестке улиц Троллейной и Плахотного. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
Появилось видео ДТП в Новосибирске, где грузовик сбил женщину на перекрестке улиц Троллейной и Плахотного. Напомним, ЧП случилось днем, 29 сентября: сибирячка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
На кадрах ролика видно, что сибирячка начала перебегать дорогу, когда поток машин еще не до конца остановился, и попала под колеса фуры.
Как сообщали в Госавтоинспекции по Новосибирской области, удар был такой силы, что женщину с тяжелыми травмами доставили в больницу. Сейчас полицейские устанавливают ее личность.
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Сибирячку с тяжелыми травмами госпитализировали (подробнее).
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