В Новосибирске разрешили построить съезд с эстакады четвертого моста

Компания-застройщик четвертого моста через Обь в Новосибирске получила разрешение на строительство съезда с эстакады на улице Станционной. Фото: ГК "ВИС"

Компания-застройщик четвертого моста через Обь в Новосибирске получила разрешение на строительство съезда с эстакады на улице Станционной в районе площади Энергетиков. Опубликованные решения появились на сайте мэрии города.

В документах сообщается, что съезд будет включать в себя подпорную стену и путепровод, который будет проходить около домов №8,10 и 12 на улице Станционной. Протяженность подпорной стены составит 33 метра, а длина всего путепровода — 143 метра. На проезжей части, шириной 11 метров, будет оборудовано две полосы движения. Разрешение на строительство будет действовать до 15 октября 2022 года.

Напомним, по данным на конец августа, в Новосибирске было смонтировано 285 метров и собрано больше 4 тысяч тонн металлических конструкций. Сейчас на объекте активно продолжаются строительные работы, они ведутся в круглосуточном режиме.

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