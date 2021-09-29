В Новосибирске от коронавируса умер 33-летний мужчина

От коронавируса умерли еще 13 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 29 сентября оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 13 человек.

— Умерли двое мужчин в возрасте 33 и 83 года и одиннадцать женщин в возрасте 61, 62, 65, 69, 71, 74 и 75 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 945 человек, — сообщили в областном оперштабе.

Коронавирус за последние сутки в регионе диагностировали еще у 172 человек, с выздоровлением выписали 114 пациентов.

Всего в Новосибирской области с начала пандемии зарегистрировано 63 366 случаев коронавируса, в том числе у 5 272 детей. С выздоровлением уже выписаны в сумме 50 332 пациента.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 888 пациентов, в том числе 30 детей. В отделениях реанимации находятся 196 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 25 пациентов.

Напомним, в регионе продлили режим повышенной готовности до 30 ноября. Массовые мероприятия запрещены, в общественных местах необходимо носить маску и соблюдать дистанцию 1,5 метра.

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