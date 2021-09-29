В Новосибирске задержали подозреваемого в нападении на аэроклуб

О том, кто задержан ничего неизвестно пока Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 29 сентября, стало известно о задержании подозреваемого в погроме спорткомплекса с аэротрубой. ЧП произошло летом 2021 года. В разговоре с КП-Новосибирск директор аэродинамического комплекса Free Fly Николай Чичканов заявил, что не знает, кто именно задержан.

— Да, я слышал, что кого-то задержали, но кого — сказать не могу, так как не владею такой информацией. Все это сейчас на уровне слухов. Полиция или следствие не делится со мной такой информацией, - рассказал Чичканов.

В МВД корреспонденту КП-Новосибирск отказались комментировать информацию о задержании.

Напомним, банда вандалов днем 14 июля 2021 года с топорами разгромила спорткомплекс с аэротрубой на улице Спартака,5Б. Тогда в здание ворвались около 10 человек. После ЧП директор комплекса заявил, что подозревает в нападении конкурентов.

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