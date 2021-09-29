К зимнему сезону мэрия Новосибирска закупила восемь снегоуборочных машин

Уже сегодня 275 техник из 473 готовы к работе Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэрия Новосибирска купила восемь снегоуборочных машин на зимний сезон. Сейчас автопарк готов почти на 60%, осталось переоборудовать вакуумно-подметальные машины, которые обслуживают дороги города.

— Необходимо увеличить использование химического реактива «Бионорд», это поможет охватить большую территорию дорог города. Для его использования должно быть специальное оборудование, а персонал должен соблюдать меры безопасности. Департаменту и администрациям даю поручение проверить все наши эксплуатационные учреждения на готовность к работе с новыми реагентами, — сообщил градоначальник Анатолий Локоть.

На сегодняшний день 275 единиц техники из 473 готовы к работе в зимнем режиме. На 80% готова техника, которая не требует специального переоборудования. К 15 октября зимний автопарк должен быть готов полностью.

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