В Новосибирске грузовик сбил женщину на пешеходном переходе. Фото: ГИБДД по Новосибисрку.

В среду, 29 сентября, в Ленинском районе Новосибирска, грузовик Volvo сбил женщину. Подробности о ДТП рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

— Авария произошла около полудня. Водитель грузовика 1983 года рождения наехал на женщину у 21 дома на улице Троллейной. Горожанка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу, — прокомментировали происшествие в ведомстве.

В результате наезда сибирячка получила тяжелые травмы. Ее госпитализировали. Сейчас полицейские устанавливают ее личность.

На месте ДТП работает экипаж ГИБДД.

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