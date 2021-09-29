Продавец опознала бабушку, которую насмерть сбил поезд под Новосибирском

Установлена личность пенсионерки, погибшей на железной дороге под Новосибирском. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Транспортные полицейские установили личность женщины, погибшей в районе станции Искитим. Трагедия случилась в понедельник, 27 сентября. Бабушку, которую насмерть сбил поезд, опознали не сразу.

— У погибшей при себе не было ни документов, ни сотового. Полицейские опросили свидетелей и установили маршрут ее передвижения. В одном из магазинов продавец опознала погибшую. Ей оказалась 85-летняя жительница Искитимского района. Продавец сообщила полицейским ее адрес. Правоохранители связались с родственниками пенсионерки и сообщили им трагическую весть, — сообщили в УТ МВД по СФО.

Ранее сообщалось, что бабушка переходила дорогу в неположенном месте. Увидев поезд, она не остановилась, а продолжила идти. Затем она споткнулась и упала. Машинист, заметив пенсионерку на путях, пытался экстренно остановиться, но не смог. Травмы от наезда стали фатальными для пожилой сибирячки — она погибла на месте.

За 8 месяцев 2021 на станции Инская, по данным транспортной полиции, погибли уже 16 человек.

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