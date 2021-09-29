Под Новосибирском поймали организатора и лже-директора фирмы однодневки

Возбуждены уголовные дела
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Новосибирской области таможенники вместе с налоговой выявили фирму с лже-директором. Выяснилось, 35-летняя сибирячка дала согласилась на такое руководство за денежное вознаграждение. К слову, отношения она к фирме никакого не имела.
— В отношении двух женщин — лже-директора и фактического организатора бизнеса возбуждены уголовные дела. Им грозит штраф до 300 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до трех лет. В отношении фирмы также будет организована проверка, — сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.
Несмотря на это, организация активно работала и за текущий год в таможенные органы отправила 43 декларации на товары.
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