Животных будут вылавливать по звонку граждан
Фото: Людмила МАРЧУК
В Новосибирске бездомными животными займется «Служба-112». Там будут принимать звонки от граждан, касаемые этого вопроса. Новосибирцы по номеру 112 смогут сообщить о бродячих животных, а также о их нападении на людей.
— Информация о местонахождении животных будет передаваться в единую дежурно-диспетчерскую службу районов области. Оттуда звонки будут направлены на местные власти для принятия мер, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.
Так, управление ветеринарии региона подписало договор о порядке информационного взаимодействия с ГКУ НСО «Служба-112».
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