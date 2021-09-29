«Красотулек вырастили»: новосибирские кенгурята стали звездами зоопарка в Ростове

Подписчики полюбили кенгурят. Фото: из группы "Ростовский-на-Дону зоопарк" "ВКонтакте"

Новосибирские кенгурята переехали в ростовский зоопарк в сентябре и уже покорили его посетителей: трогательное видео с животными собрало множество лайков в соцсетях.

— Сам по себе вид Северного кенгуру довольно редкий для зоопарков. Наши коллеги из Новосибирского зоопарка создали размножающуюся группу, когда привезли животных из Японии и Иерусалима. А уже полученным в своем зоопарке потомством поделились с нами, — сообщили в пресс-службе зоопарка Ростова-на-Дону.

Сейчас две самки проходят карантин и еще ведут себя робко, привыкая к новому месту. Они очень любопытны, реагируют на голоса сотрудников, довольно близко подходят, но брать еду из рук пока побаиваются.

Кенгурят разместят в просторном вольере и скоро покажут посетителям. Видео с кенгурятами собрало более 42 тысяч просмотров, пользователи соцсетей в восторге:

— Какая прелесть! Дай бог, чтобы с этими питомцами было все замечательно, — сообщила подписчица.

— А уши действительно разные или на фото так выглядят? Спасибо новосибирцам, красотулек вырастили! — написала местная жительница.

Смотреть видеосюжет Новосибирские кенгурята стали звездами зоопарка в Ростове

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