Как воспитать патриотов, обсудили в Общественной палате Новосибирской области

В Общественной палате Новосибирской области прошло заседание комиссии по вопросам патриотического воспитания и делам ветеранов. Фото: Екатерина КРАСИКОВА

Комиссия Общественной палаты Новосибирской области по патриотическому воспитанию и делам ветеранов провела заседание: специалисты рассказали о промежуточных итогах квартала и планах, которые хотят осуществить до конца 2021 года.

За третий квартал этого года в Новосибирской области было реализовано множество проектов.

- В прошедшем квартале представители Новосибирской области участвовали в межрегиональном соревновании «Школы безопасности», в заседании совета атаманов Сибирского войскового казачьего общества. Студенты пединститута ездили в добровольческую исследовательскую экспедицию по местам боев Великой Отечественной войны с участием воинов-сибиряков. Они побывали в Твери, Нелидове, Ржеве, потом принимали участие во Всероссийском слете «Пост № 1» в Твери, - доложила директор ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания» Алла Данилевская.

Директор ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания» Алла Данилевская рассказала о работе Центра в третьем квартале 2021 года и о мероприятиях, запланированных на 4-й квартал. Фото: Екатерина КРАСИКОВА

Однако кроме патриотического воспитания молодежи есть еще одна важная задача - сохранить память о значимых событиях региона, о героях войны и труда Новосибирской области для будущих поколений. Поэтому ведется активная работа и с ветеранскими организациями.

Впервые по итогам конкурса ветеранских организаций «Позиция. Энергия. Опыт» делегация из Новосибирской области поехала в Санкт-Петербург для обмена опытом с командами ветеранских организаций других регионов.

Заседание комиссии прошло под председательством морского офицера, ветерана Военно-морского флота России, капитана I ранга в отставке, заслуженного специалиста Вооруженных сил СССР Виктора Крикунова. Он оценил результаты, о которых рассказала Алла Данилевская, положительно.

О широких возможностях повысить квалификацию по патриотическому воспитанию специалистам по воспитательной работе в школах рассказала официальный представитель регионального Агентства стратегических инициатив, эксперт Общественной палаты Анна Игнатьева.

На заседании комиссии важным было выступление полковника внутренней службы в отставке, члена комиссии по патриотическому воспитанию и делам ветеранов Юрия Соловьева. Он рассказал об участии поискового отряда «Гвардия» в экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе».

Работа по патриотическому воспитанию в Новосибирской области ведется в разных направлениях, начиная с детских садов и заканчивая ветеранскими организациями, планов очень много.