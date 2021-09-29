Новосибирские приставы закрыли еще две заправки после взрыва на АГЗС. Фото: Дмитрий Алексенко.

В Новосибирске продолжается массовая проверка заправок после взрыва АГЗС на Гусинобродском шоссе. Так, приставы закрыли еще две станции из-за выявленных на них нарушений. Они находятся на Инской, 5 и Мочищенском шоссе, 11. Об этом рассказали в УФССП по Новосибирской области в среду, 29 сентября.

— Две газозаправочные станции принадлежат ООО «СибГаз», фирме, которая владела взорвавшейся АГЗС. Деятельность заправок прекращена по решению суда на 90 суток. Это связано с тем, что на них не соблюдали требования техники безопасности, — уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщали в Ростехнадзоре, на этих заправках выявили множественные нарушения. Известно, на АГЗС не осматривали технологическое оборудование, газопроводы, арматуру, электрооборудование, вентиляционные системы и т.д. Кроме того, на заправках, которые посетили с проверкой, не было данных об исправности, проверке параметров настройки ПЗК и ПСК, которые установлены на газопроводах и резервуарах. Помимо этого, отсутствовали данные о сроке и порядке технического освидетельствования и их техническом обслуживании. А еще на заправках не было информации о техническом обслуживании и состоянии оборудования, сведений о газах, подлежащих измерению объема и контролю физико-химических параметров. Все выявленные нарушения создавали угрозу для жизни и здоровья людей. Также они несли в себе риск возникновения ЧС техногенного характера.

Напомним, взрыв на газовой АЗС на Гусинобродском шоссе, 60 случился в июне. В результате крупного ЧП на больничных койках оказались 17 человек. Так, 7 из них получили сильные ожоги и были в реанимации. Каким-то чудом обошлось без погибших. По факту случившегося в СК возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям». Предварительно известно, причиной мощного взрыва стало нарушение техники безопасности: газовоз, приехавший сливать топливо, не заземлили.

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