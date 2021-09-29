Вирусолог предсказал рост заболеваемости ковидом в стране. Фото: Иван МАКЕЕВ

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн уверен, заболеваемость ковидом будет расти в России. Эксперт связывает это с холодным осенним сезоном. Он рассказал об этом изданию NEWS.ru.

— Сейчас осенний холодный сезон, заболеваемость будет нарастать. Могут быть подъемы и спуски, а тянуться это будет долго, через всю зиму и больше, — уверен вирусолог.

Он убежден, снизить рост заболеваемости коронавирусом способна только вакцинация. По его мнению, жители России недостаточно хорошо прививаются, а также плохо соблюдают меры профилактики. В совокупности это вызывает рост заболеваемости ковидом.

Профессор также добавил, что сейчас все чаще заболевают штаммом «дельта». Для него характерно поражение ЖКТ. Также у больных наблюдаются высокая температура, сухой кашель, потеря обоняния и вкуса.

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