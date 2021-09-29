Георгий Черданцев рассказал, где лучше всего отдыхать в России

Журналист составил топ-5 городов для путешествий Фото: Евгения ГУСЕВА

Журналист Георгий Черданцев назвал топ-места для путешествия по России. По его мнению, лучшие из них: Санкт-Петербург, Краснодарский край, Адыгея, Псковская область и Кабардино-Балкария. Так, в северной столице он прожил летом полтора месяца: город понравился ему, но лишь в хорошую погоду.

— Не сам город, а вокруг него музеи, достопримечательности, дворцы, не говоря уже про «Царское Село», которое и так все знают. Когда говорят «Петербург», все почему-то думают, что это Невский проспект, Эрмитаж и все. На самом деле, конечно, там много всего вокруг, — рассказал телеведущий изданию NEWS.RU.

В Петербурге ему приглянулись и такие места как: Ораниенбаум, дворец Меньшикова, дом-музей Набокова и Гатчинский дворец. В Псковской области Черданцев рекомендует посетить Пушкинский заповедник «Михайловское» и его окрестности. Краснодарский край запомнился ему городами Елец и Задонск. Но больше всего журналисту понравилась Республика Адыгея, Майкоп и окрестности, но это только для любителей пеших прогулок. К слову, такой же активный отдых ожидает туристов и в Кабардино-Балкарии.

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