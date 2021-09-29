В Новосибирске девять семей остались без жилья после пожара в бараке

Дом давно считался аварийным Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Девять семей, живущих в аварийном бараке на 3-м переулке Серафимовича, 16, после пожара остались ни с чем. Они подали заявления на получение материальной помощи, чтобы купить самое необходимое.

— 8 семьям оказана помощь в сборе документов, для получения жилья, еще у одной жительницы дома не было документов на комнату, где она жила. Ей было предложено место в организации, где проживают лица без определенного места жительства, но она решила временно пожить у родни, — сообщили КП-Новосибирск в мэрии города.

Сейчас от девяти семей приняли заявления на оказание социальной помощи на покупку всего самого необходимого. Сумма на эти нужды составила 492 446 рублей.

Напомним, аварийный барак вспыхнул в среду, 22 сентября. По словам жильцов, в доме замкнуло проводку. Еще несколько лет назад барак признали непригодным для проживания, однако людей так и не расселили.

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