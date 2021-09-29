Новосибирские врачи провели первую в России операцию на сердце пациенту с аномалией артерий

Операция прошла успешно. Фото: meshalkin.ru

В Новосибирске хирурги центра имени академика Е.Н. Мешалкина провели первую в России операцию пациенту с аномалией коронарных артерий. Об этом рассказали в пресс-службе медучреждения.

— 44-летний пациент был госпитализирован в наше медучреждение для хирургического вмешательства по поводу генетически обусловленного заболевания миокарда — гипертрофической обструктивной кардиомиопатии. Если своевременно не была бы проведена операция, это могло привести к внезапной сердечной смерти, — объяснили в больнице.

Больному уменьшили толщину межжелудочковой перегородки и сделали коррекцию аномального развития артерии. Также врачи провели «хирургическое лечение сопутствующей фибрилляции предсердий». Ранее подобную операцию в стране никто не проводил, новосибирские врачи стали первыми.

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