Пробки в Новосибирске на утро 29 сентября 2021 года: затор на улице Станиславского

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 29 сентября 2021.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Пробки в Новосибирске на утро 29 сентября 2021 года: затор образовался на улице Станиславского — там с самого утра ведутся дорожные работы. Также сложно проехать по улицам Котовского и Ватутина. Об этом сообщает «2ГИС».
В пробках стоят водители на улице Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Сложно проехать по проезду Энергетиков, улице Станционной и площади Энергетиков. Движение по улицам Пархоменко, Плахотного и Титова также затруднено. Пробки сковали Немировича-Данченко, Студенческую, проспект Карла Маркса и площадь Лыщинского.
На правом берегу города водители стоят в пробке на Большевистской — здесь сложно проехать в сторону Речного вокзала. Кроме того, сложно проехать по улицам Зыряновской, Гурьевской и Бориса Богаткова. Движение по улице Кирова тоже затруднено.
По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро среды, 29 сентября, составил 6 баллов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер