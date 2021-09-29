В Новосибирске таксист врезался в дерево. Фото: "АСТ-54".

В Новосибирске на улице 25 лет Октября машина такси врезалась в дерево. Инцидент случился вечером во вторник, 28 сентября, у дома № 3.

— Очевидцам показалось, что таксист был в сомнительном состоянии. Они вызвали на место сотрудников ГИБДД, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

По данным ГУ МВД по региону, состояния опьянения у таксиста не выявили. В результате аварии никто не пострадал. По факту инцидента проводится проверка: в полиции устанавливают обстоятельства и причины случившегося.

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