Сибиряк пожаловался на заплесневевшую сосиску в тесте.

Сибиряк пожаловался на заплесневевшую сосиску в тесте. Парень купил ее в супермаркете. Пришел домой и хотел насладиться выпечкой. Однако, внутри теста его ждал неприятный сюрприз.

— Надеюсь администрация и дирекция магазина примут меры и начнут следить за тем что они выставляют на продажу, — возмущается новосибирец.

В кадре видно, что мужчина разламывает тесто, а там сосиска полностью покрытая плесенью.

В комментариях сибиряки поддержали горе-покупателя:

— Сыр с плесенью (не благородной), гнилые овощи и фрукты, просрочка — давно уже норма для большинства магазинов сети

— У них постоянно просрочка и это во многих филиалах.

— Я там брезгую выпечку брать!

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