Сибиряк пожаловался на заплесневевшую сосиску в тесте.
Сибиряк пожаловался на заплесневевшую сосиску в тесте. Парень купил ее в супермаркете. Пришел домой и хотел насладиться выпечкой. Однако, внутри теста его ждал неприятный сюрприз.
— Надеюсь администрация и дирекция магазина примут меры и начнут следить за тем что они выставляют на продажу, — возмущается новосибирец.
В кадре видно, что мужчина разламывает тесто, а там сосиска полностью покрытая плесенью.
В комментариях сибиряки поддержали горе-покупателя:
— Сыр с плесенью (не благородной), гнилые овощи и фрукты, просрочка — давно уже норма для большинства магазинов сети
— У них постоянно просрочка и это во многих филиалах.
— Я там брезгую выпечку брать!
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