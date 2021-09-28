Новосибирец заснял красивую оптическую иллюзию у высотки в центре города: синоптики объяснили, что это такое

Новосибирец заснял красивую оптическую иллюзию у высотки в центре города. Фото: Сергей Санников
Новосибирец Сергей Санников утром, 28 сентября, заснял красивую оптическую иллюзию у высотки в центре города. От здания, фасад которого отделан стеклами, как будто бы росли «лучи света». Мы спросили у синоптиков, с чем это может быть связано.
— На самом деле, так выглядит обычное отсвечивание солнечных лучей от стекол здания. Так называемый эффект «солнечного зайчика», — пояснили КП-Новосибирск в Западно-Сибирском Гидрометцентре.
Напомним, утром во вторник, 28 сентября, Новосибирск окутал густой туман. Из-за погодного явления в аэропорту не могли приземлиться самолеты, а сибиряки ринулись делиться снимками завораживающего вида в соцсетях.
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