В Новосибирске грабитель вытащил у женщины телефон прямо из кармана и попал на видео

В Новосибирске мужчина вытащил у женщины телефон прямо из кармана и попал на видео. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске мужчина вытащил у женщины телефон прямо из кармана и попал на видео. Сибиряки предполагают, что для грабителя это уже не первый опыт и просят горожан быть осторожнее.

— В среду, 22 сентября, на площади Станиславского карманник вытащил телефон у женщины. Сделал все незаметно и тихо, видимо, не в первый раз, — пишут очевидцы в паблике Вконтакте «Ленинский район. Новосибирск».

Сибиряки утверждают, что сообщили о случившемся в полицию и просят всех, кто узнает мужчину с видео, сообщить об этом правоохранителям.

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