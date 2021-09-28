Новосибирские депутаты разрабатывают поправки в закон о наказах избирателей

Депутаты обсудили корректировки в закон. Фото: предоставлено Законодательным собранием Новосибирской области.

28 сентября прошло первое заседание рабочей группы по внесению изменений в закон о наказах избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области. Председатель комиссии Дмитрий Козловский кратко сформулировал основные вопросы, которые должно разрешить внесение изменений в закон о наказах депутатам: это неравноправное положение депутатов одномандатников и депутатов, выдвигаемых по областным партийным спискам, которые собирают наказы избирателей нескольких территорий, а также заведомо неисполнимое число наказов.

Среди прозвучавших предложений – увеличение минимальной численности избирателей, присутствующих на собраниях по передаче наказов. Депутат Роман Яковлев напомнил о том, что по разным причинам в течение созыва происходят довыборы депутатов, и те, кто приходят на смену ушедшим, не могут включить в программу реализации полученные от избирателей наказы.

- Институт наказов в Новосибирской области – самый эффективный в России, - уверен заместитель председателя Законодательного Собрания Валерий Ильенко. По его мнению, логично прикреплять кандидатов в депутаты, выдвигаемых по областному партийному списку, к конкретной территории.

- Если мы понимаем наказы как план социально-экономического развития для конкретной территории, надо найти механизм определения приоритетов. Возможно, стоит прописать в законе роль глав поселений, местных советов, а принимаемый от территории список наказов должен быть подписан главой района.

С этим согласен и первый вице-спикер регионального парламента Андрей Панфёров, отметивший, что не должно быть наказов, о которых не знают главы поселений.

- Наказы должны обеспечивать развитие сельских территорий Новосибирской области. Мы прекрасно знаем, что бюджет области не бесконечен, – посоветовал коллегам Андрей Панфёров.

- Наша задача – до нового года сформулировать предложения, проработать изменения и вынести на комиссию по наказам проект изменений в закон, – резюмировал Дмитрий Козловский.