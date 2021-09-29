Погода в Новосибирске на 29 сентября 2021 года: возвращение холодов

Днем снова станет пасмурно и пойдет дождь. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Погода в Новосибирске на 29 сентября 2021 года: по-прежнему очень холодно днем, ночью обещают заморозки. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

— Днем в Новосибирске потеплеет +6…+8 градусов, ночью — похолодание до -1...+1. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, а во второй половине дня — небольшой дождь с ветром со скоростью 3-8 метров в секунду. В Новосибирской области температура повысится до +10, ночью будет до -1, при прояснениях — до -6 градусов. Будет переменная облачность, небольшие дожди. При прояснениях местами туманы, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

«Яндекс Погода» обещает пасмурную день с небольшим дождем. Днем и ночью температура будет держаться около +4…+5.

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