Авраам-Узиэль и Ариадна-Леонилла: в ЗАГСе рассказали, какие необычные имена новосибирцы дают своим детям

В управлении по делам ЗАГС Новосибирской области рассказали о необычных именах, которые новосибирцы дают своим детям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В управлении по делам ЗАГС Новосибирской области рассказали о необычных именах, которые новосибирцы дают своим детям. Судя по данным, предоставленным чиновниками, детей часто называют на древнерусский манер. Однако и необычные иностранные имена тоже не сдают свои позиции.

— Среди необычных мужских имен, которыми новосибирцы называли своих детей в 2021 году, можно выделить имена Добромир, Ермак, Корней, Ратмир, Анас, Антип, Елизар, Еремей, Аристарх, Есислав, Лука, Ратибор, Спартак, Харитон, Фрол, Леонард, Одиссей, Теодор, Даниэль, Левон, Самуэль, Севастьян, Стефан, Рафаель, Марсель, Маркус, Авраам-Узиэль, Филипп-Алаби, Леон-Че, — сообщили в ЗАГСЕ в ответ на запрос КП-Новосибирск. — А среди женских имен, такие как Альвина, Бэлла, Весна, Ладомира, Златослава, Владислава, Мареника, Михелена, Радомира, Радослава, Ариадна-Леонилла, Алексия, Андреия, Ассоль, Лукерья, Светолика, Северина, Сона, Тайгежина, Агата, Агния, Аглая, Агриппина, Анфиса, Ариэлла, Богдана, Велена, Глафира, Пелагея, Теодора, Теина, Фаина.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, сколько несовершеннолетних сибирячек стали мамами за 2021 год. Так, в ЗАГСе сообщили, что с начала этого года дети родились у 156 юных девушек. Для двоих из них эти роды были уже третьими. Всего же, за восемь месяцев текущего года отделами ЗАГС Новосибирской области было зарегистрировано 18 995 записей актов о рождении детей.

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