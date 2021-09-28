В Новосибирске к отоплению подключены почти 100% жилых домов

В Сибирской генерирующей компании рассказали, куда обращаться, если у вас дома до сих пор нет тепла. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Сибирской генерирующей компании рассказали, куда обращаться, если у вас дома до сих пор нет тепла. В СГК отметили, что причина такой проблемы может быть не только в работе городских теплосетей, но и в общедомовой системе отопления.

— Если отопление есть не во всех квартирах дома или же не во всех комнатах квартиры — значит ваш дом подключен к теплу, но возникли проблемы во внутридомовом оборудовании. Необходимо обратиться в управляющую организацию, — пояснили в СГК. — Если же отопления нет во всем доме, то причина может заключаться в том, что на определенном участке идет экстренный ремонт труб, если они из-за высокого износа получили повреждения при запуске теплосетей. Это можно проверить на муниципальном портале «Мой Новосибирск».

В СГК также отметили, что при подключении домов к отоплению, поначалу батареи могут работать не в полную силу и греть слабо. Это связано с тем, что несколько дней после подачи тепла идет наладка режимов его подачи. Через некоторое время ситуация должна нормализоваться сама собой, однако о проблеме все же можно сообщить в управляющую компанию.

Напомним, на 28 сентября в Новосибирске к отоплению подключено более 98,9% жилого фонда. В ближайшие дни тепло также должны провести в такие общественные учреждения как институты, культурные объекты и так далее.

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