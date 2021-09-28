Пассажир рейса «Фергана-Новосибирск» отказался сидеть на своем месте и попал в полицию

Пассажир рейса «Фергана-Новосибирск» устроил скандал, отказываясь сесть в салоне на свое место. Фото: Виктория МИНАЕВА

Пассажир рейса «Фергана-Новосибирск», приземлившегося в «Толмачево», устроил скандал, отказываясь сесть в салоне на свое место. Когда мужчина стал оскорблять членов экипажа и угрожать им, командир воздушного судна вызывал полицию. Инцидент произошел 27 сентября.

— В дежурную часть поступило сообщение, что на борту воздушного судна произошел конфликт между пассажиром и представителем экипажа. Сотрудники транспортной полиции на месте установили, что один из пассажиров, 35-летний мужчина, пересел на чужое место. А когда ему сделали замечание и попросили вернуться на свое место, то он начал высказывать недовольство, — пояснили КП-Новосибирск в УТ МВД по СФО.

В настоящее время мужчина привлечен к административной ответственности за невыполнение распоряжения командира воздушного судна и за мелкое хулиганство.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что во вторник, 28 сентября, в «Толмачево» не смогли приземлиться четыре пассажирских самолета. Причиной тому стал густой утренний туман, окутавший город. Воздушные судна были направлены на запасные аэродромы.

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