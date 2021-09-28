На пастуха, застрелившего хаски туристов из Новосибирска, завели уголовное дело

Собаку застрелил местный житель.
На пастуха из Кабардино-Балкарии, застрелившего хаски туристов из Новосибирска, завели уголовное дело о жестоком обращении с животными по статье 245 УК РФ. Напомним, ЧП произошло еще 19 сентября: 44-летний мужчина убил животное, утверждая, что пес гонял баранов из его отары. Однако хозяева собаки уверены, что их домашний любимец не мог причинить им какой-либо вред.
- Мужчина на допросе сознался в содеянном. Он рассказал, что взяв веревку, он поймал собаку, привязал ее и выстрелил из принадлежащего ему ружья в голову животного, - прокомментировали в ГУ МВД по республике.
Пастуху может грозить наказание от штрафа в 100-300 тысяч рублей до трех лет тюрьмы.
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