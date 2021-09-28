Сибиряк облил гаишника алкоголем и избил после того как тот остановил его «BMW»

В Новосибирске вынесли приговор 31-летнему мужчине, избившему сотрудника ДПС. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске вынесли приговор 31-летнему мужчине, избившему сотрудника ДПС. В Следственном комитете рассказали подробности произошедшего.

— Следствием и судом установлено, что ночь 15 мая 2021 инспектор ДПС нес дежурство в составе экипажа в Железнодорожном районе на улице Нарымская. Он заметил ехавший без номеров автомобиль марки «БМВ», за рулем которого была женщина. Машине был подал сигнал об остановке, — пояснили в СУ СКР по Новосибирской области. — Когда авто остановилось, из него выше нетрезвый мужчина, недовольный требованием сотрудников ДПС. Он плеснул одному из них в лицо алкоголем, а потом стал избивать кулаками.

Мужчину задержали полицейские, свою вину в произошедшем он полностью признал. Против сибиряка было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.