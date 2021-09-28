«Сидите дома, смотрите «Дом-2»: новосибирец снял фильм о скандалах в балете

В фильме балерину травят коллеги, а продюсер заставляет танцевать стриптиз. Фото: предоставлено Сергеем Суховеем

Новосибирский режиссер Сергей Суховей выпустил драму об актрисах балета. Премьера короткометражного фильма собрала аншлаг в кинотеатре «Победа».

Автор снимал фильм «Подмена» почти два года, потратив на него 100 тысяч рублей из своих сбережений, еще 40 тысяч вложили в проект спонсоры. Большинство ролей исполнили актеры новосибирских театров и танцоры, Режиссер говорит, что это — первая попытка возродить художественное кино в Новосибирске.

— Проблема в том, что по умолчанию сфера игрового кино числится исключительно за Москвой и значительно меньше за Санкт-Петербургом. В Новосибирске нет индустрии кино и нет ни одного проекта, снимающегося при поддержке властей, — говорит Сергей Суховей.

Сюжет фильма таков: девушка—новичок подменяет ведущую актрису в танцевальной труппе и выигрывает приз за лучшую роль. Однако вскоре ее начинают травить с подачи прежней артистки, которую она заменила,а продюсер заставляет танцевать стриптиз.

Сергей Суховей даже в шутку раскритиковал свой фильм в интернете, попросив никого не приходить на премьеру.

— Лучше не приходите, сидите дома и смотрите «Человека-Паука» и «Дом-2», — пошутил режиссер.

Однако фильм собрал аншлаг и большинство зрителей похвалили дебют.

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