Временный порядок признания человека инвалидом продлили

Фото: Главное бюро медико-социальной экспертизы.

Согласно постановлению Правительства РФ от 21 сентября 2021 года № 1580 автоматическое продление ранее установленной инвалидности происходит на следующие 6 месяцев, если срок переосвидетельствования наступает до 1 марта 2022 года включительно.

При направлении на медико-социальную экспертизу пациента, который ранее не имел статуса инвалида, освидетельствование проводится в заочном формате.

До 1 марта 2022 года также продлен временный порядок признания лица инвалидом для граждан, пострадавших на производстве.

При отсутствии направления на медико-социальную экспертизу автоматически продлеваются на 6 месяцев ранее установленная группа инвалидности (категория «ребенок-инвалид»), причина инвалидности, степень утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев и профессиональных заболеваний, индивидуальная программа реабилитации (абилитации) инвалида (ребенка-инвалида) и программа реабилитации пострадавшего.

Руководитель бюро МСЭ связывается с гражданином и сообщает об автоматическом продлении инвалидности. Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, направляется гражданину заказным почтовым отправлением с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.

Все необходимые сведения поступают в Фонд социального страхования РФ и Пенсионный фонд РФ при помощи системы электронного межведомственного взаимодействия.

По всем возникающим вопросам, связанным с медико-социальной экспертизой, вы можете обратиться на горячую линию по телефону (383) 319-87-68 или оставить обращение на сайте: www.54.gbmse.ru.

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