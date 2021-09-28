В Новосибирске улицу Кирова отремонтируют до конца октября

Улица Кирова скоро преобразится. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

Хорошая новость для новосибирских водителей: в течение месяца отремонтируют часть улицы Кирова. Ход работ проконтролировал мэр Анатолий Локоть.

- Этот объект ремонтируется за счет дополнительных федеральных средств, которые были направлены муниципалитету решением правительства Новосибирской области. В перечень вошли 10 объектов, один из них – улица Кирова. Объект непростой: проезжая часть очень широкая, интенсивное движение, под дорогой пролегает метрополитен. Поэтому качество укладки должно быть здесь особенно высоким, без брака, – подчеркнул мэр Анатолий Локоть. – Времени на работу остается немного, так как средства поступили только к концу лета. После того, как были проведены все конкурсные процедуры и подписаны контракты, подрядчики сразу приступили к работе. Мы нигде не задерживались, документация нигде не лежала. Надо успеть сделать большой объем работы, поэтому задача – использовать каждый погожий – даже не день – час. Ремонт на всех городских объектах должен быть завершен до 30 октября.

Работы пройдут на участке длиной 2,2 км – от улицы Бориса Богаткова до пересечения с Красным проспектом, включая мост через улицу Ипподромскую. На Кирова сделают покрытие из битумоминеральной смеси, поднимут дождеприёмные колодцы. Ремонт будет проводиться в ночное время. Обойдутся все работы в 124 миллиона рублей.