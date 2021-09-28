На экс-главу райцентра под Новосибирском завели уголовное дело

На экс-главу города Черепаново завели уголовное дело. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирской области на экс-главу города Черепаново завели уголовное дело по части 2 статьи 286 УК РФ. 59-летенго мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий.

— В июне 2019 года администрация города и юридическое лицо заключили муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательных работ в городе Черепаново Черепановского района, — сообщили в областном Следственном комитете. — Финансирование этих работ было предусмотрено госпрограммой. Однако обвиняемый, не дождавшись положительного заключения экспертизы, в декабре 2019 года подписал акт приемки выполненных работ и платежные поручения о перечислении подрядчику и более 3,4 миллионов рублей из бюджета.

Сейчас правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

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