В Новосибирской области заработают семь новых автоклубов. Фото: Правительство НСО.

В семи районах Новосибирской области до конца 2021 года заработают 7 автоклубов. Таким образом, в регионе будут действовать 20 таких клубов. Все они куплены по нацпроекту «Культура».

В рамках нацпроекта власти намерены увеличить долю обучающихся по предпрофессиональным программам, расширить кадровый состав, а также привлечь молодых сотрудников. Также, по мнению властей, важно сделать более доступной программу «Пушкинская карта» для молодежи из отдаленных районов региона.

По информации правительства, финансирование нацпроекта растет в регионе в основном за счет части бюджета области. Известно, в течение трех лет его финансирование из федерального и регионального бюджетов составило 1 миллиард 237 миллионов рублей. Работа по нацпроекту предполагает три направления — «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура», добавили в правительстве.

Так, в 2021 году в рамках действия нацпроекта в области создадут 6 модельных библиотек.

— Модельными библиотеками, кроме Центральной имени Салтыкова-Щедрина в Новосибирске, станут Чернореченская сельская библиотека Искитимской Централизованной библиотечной системы и Центральная детская библиотека ЦБС Бердска. На их создание выделили по 5 миллионов рублей. А еще за счет областного бюджета в регионе создадут еще 3 библиотеки. Речь идет о Центральной библиотеке Чановской ЦБС, Детской библиотеке Купинской ЦБС и Детской библиотека Сузунской ЦБС, — уточнили в правительстве.

Реализацию нацпроекта «Культура» контролирует региональное правительство.

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