В Новосибирской области задолженность по зарплате превысила 21 миллион рублей в 2021 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Задолженность по зарплате за 8 месяцев 2021 года в Новосибирской области составила 21,4 миллиона рублей. Об этом сообщили в Новосибирскстате.

— При этом за август месяц сумма общего долга снизалась на 17,3 %. Из общей задолженности 13,3 миллионов — долги работникам, которые уже уволились из компаний в 2020 году и раньше. Не получили зарплату вовремя 298 жителей Новосибирской области. А в среднем на каждого такого сотрудника приходилось 71,9 тысяч рублей задолженности, — уточнили статистики.

В Новосибирскстате также перечислили организации, которые больше всего задолжали своим сотрудникам. Среди них — «Байкальская строительная компания», МУП «Водолей» и «Посевнинский завод спецтехники». Именно на эти компании приходится 88,2% общей суммы долга. Такая ситуация на предприятиях сложилась по причине отсутствия у них денежных средств.

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