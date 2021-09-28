На ЛДС в Новосибирске начали монтировать витражи и устанавливать стеклопакеты

Предстоит обустроить более 11,7 тысяч кв. м светопрозрачных конструкций Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске на ледовой арене начали устанавливать стеклопакеты на витражи, всего будет 11 700 квадратных метров таких конструкций. Об этом сообщает сайт правительства Новосибирской области.

— На арене продолжаются работы по разным фронтам: монтаж профлиста готов на 50%, заливаются лестницы, которых на объекте будет 30 штук, устанавливается система вентиляции, водоснабжения и канализации, наружного водопровода в том числе установка стеклопакетов, которые доставляются на площадку ледовой арены из Красноярска, — сообщает министр строительства Новосибирской области Ивана Шмидт.

Над строительством арены трудятся почти 500 рабочих. В их числе приглашенные специалисты из Москвы, Новокузнецка, Кемерово, Белоруссии, Азербайджана и других регионов.

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