В Новосибирске от коронавируса умерла 47-летняя женщина

От коронавируса умерли еще 11 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

28 сентября оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 11 пациентов инфекционного госпиталя.

— Умерли трое мужчин в возрасте 62, 66 и 67 лет и женщины в возрасте 47, 61, 67, 70, 73, 76, 90 и 93 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 962 человека, — сообщили в областном оперштабе.

Коронавирус за последние сутки в регионе диагностировали еще у 166 человек, с выздоровлением выписали 103 пациентов.

Всего в Новосибирской области с начала пандемии зарегистрировано 63 194 случая коронавируса, в том числе у 5 223 детей. С выздоровлением уже выписаны в сумме 50 218 пациентов.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 878 пациентов, в том числе 34 ребенка. В отделениях реанимации находятся 186 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 24 пациента.

Напомним, в регионе продлили режим повышенной готовности до 30 ноября. Массовые мероприятия запрещены, в общественных местах необходимо носить маску и соблюдать дистанцию 1,5 метра.

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